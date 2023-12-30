Девятерых человек спасли на пожаре в жилом доме в Карелии

В Сортавале в квартире трехэтажного дома №17 на улице 40 лет ВЛКСМ произошел пожар. Сигнал спасатели получили 29 декабря в 20:43.

Прибывшие спасатели сразу же увидели пламя на третьем этаже – место возгорания находилось на кухне. Из очага возгорания спасли трех человек, одной женщине потребовалась медицинская помощь, но отдышавшись на улице, она впоследствии отказалась от помощи врачей.

Из соседних квартир спасатели эвакуировали шесть человек, сообщили сортавальские огнеборцы.

Пожар быстро ликвидировали. Хозяин жилья был пьян, объяснить, что полыхало на кухне, он не смог.

После произошедшего спасатели обратились к жителям Сортавалы с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности, не пользоваться неисправной бытовой техникой, не оставлять свечи без внимания, а при выходе из квартиры отключать электроприборы и гирлянды. // фото VK-паблик «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала»