Официальный курс евро снизился на 4 рубля

Центробанк установил официальные курсы валют на выходные и понедельник. Российская валюта укрепилась по отношению к ведущим мировым, следует из данных ведомства.

Так, курс евро уменьшился на 4,01 рубля. Теперь европейская валюта котируется на уровне 128,95 рубля. Доллар подешевел на 3,63 рубля до отметки 116,75 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 3,80 рубля до уровня 122,24 рубля. Фото pixabay.com/martaposemuckel