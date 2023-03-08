Одну категорию водителей предложили освободить от транспортного налога

В России могут освободить от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей. С таким предложением выступили в Госдуме, пишет ТАСС.

По мнению авторов инициативы, российские производители готовы поставлять на рынок доступные и качественные электромобили. При этом стоит сделать так, чтобы люди были готовы переходить на экологически чистый транспорт.

Депутаты уже подготовили соответствующий законопроект. Документ направлен на заключение в правительство. // Фото: unsplash.com