08 марта 2023, 15:05
Россия

Одну категорию водителей предложили освободить от транспортного налога

В Госдуме придумали, как стимулировать переход россиян на электромобили

В России могут освободить от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей. С таким предложением выступили в Госдуме, пишет ТАСС.

По мнению авторов инициативы, российские производители готовы поставлять на рынок доступные и качественные электромобили. При этом стоит сделать так, чтобы люди были готовы переходить на экологически чистый транспорт.

Депутаты уже подготовили соответствующий законопроект. Документ направлен на заключение в правительство. // Фото: unsplash.com

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Метки: 
транспортный налог
Госдума
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законопроект