Одно болото Карелии лечит от всех недугов

На живительных болотах, нашпигованных клещами, из недр земли вытекает потрясающе ржавая охристая водица. И хоть внешне она имеет вид неприглядный, но зато лечит человека буквально за три дня.

Так и случилось с крестьянином Иваном Ребоевым, страдавшим сердечной болезнью и жившим в петровское время. Именно три дня пития живительной воды хватило Ивану, чтобы исцелиться от смертельного недуга. Имя Ивана Ребоева увековечено открытием первого российского оздоровительного источника.

Журналист Александр Тихий повез по пути Ивана своего товарища из Москвы, и тот высоко оценил качество наших Марциальных вод. Особенно Дмитрия удивило, что при минусе на дворе, вода была теплой, что в свое время и привлекло Ребоева, когда он, немощный, первый раз испил болотистой воды. (Видео)