Одиноким туристам нравится приезжать в Петрозаводск

Спрос на бронирование жилья для путешественников-одиночек вырос на 40 процентов. Такие туристы обычно выбирают определенные города, в их список попал и Петрозаводск, рассказали специалисты сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Самыми популярными среди одиночек городами стали в этом году: Севастополь (19 процентов), Симферополь (15 процентов), Анапа (8 процентов), Санкт-Петербург (8 процентов), Подольск (7 процентов), Казань (6,5 процента), Кисловодск (6 процентов), Калининград (5 процентов), Сургут (5 процентов) и Петрозаводск (4,5 процента).

В основном в одиночку предпочитают путешествовать женщины – 61 процент, а мужчины – 39 процентов.

Бронирование жилья для одного человека в Петрозаводске на 2,5 суток обойдется в среднем в 1 740 рублей. // Фото: www.drive2.ru