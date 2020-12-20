Один из пострадавших в аварии на Карельском проспекте умер в больнице

В ГИБДД рассказали подробности сегодняшнего лобового столкновения двух автомобилей на Карельском проспекте в Петрозаводске.

По данным ведомства, 56-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Крайслер».

Водитель «Дэу» скончался в больнице. 71-летняя водитель «Крайслера» госпитализирована. Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, жесткое столкновение произошло в 11:24 утра и попало в объектив камеры наблюдения.