20 декабря 2020, 15:43
Происшествия

Один из пострадавших в аварии на Карельском проспекте умер в больнице

Пострадавшая женщина-водитель с травмами госпитализирована

В ГИБДД рассказали подробности сегодняшнего лобового столкновения двух автомобилей на Карельском проспекте в Петрозаводске.

По данным ведомства, 56-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Крайслер».

Водитель «Дэу» скончался в больнице. 71-летняя водитель «Крайслера» госпитализирована. Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, жесткое столкновение произошло в 11:24 утра и попало в объектив камеры наблюдения.

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