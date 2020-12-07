Один человек пострадал в жестком ДТП на севере Карелии

Сегодня в 8:40 утра на 213-м километре дороги Кочкома-Госграница произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает паблик второго отряда ФПС по РК.

На место происшествия привлекались семь работников пожарно-спасательного подразделения Костомукши и две единицы техники.

В результате ДТП один человек получил травмы. Он был госпитализирован в Межрайонную больницу №1 Костомукши. Транспортное средство получило серьезные повреждения.