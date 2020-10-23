23 октября 2020, 22:20
Очевидец сообщает о большом количестве аварий на трассе «Кола»
Плохие погодные условия стали причиной многих ДТП на участке автодороги между Мончегорском и Кондопогой
Фуры в кювете и разбитые легковые автомобили, увидел сегодня на территории Карелии и Мурманской области, проехавший по трассе Р-21 «Кола» Сергей Кунин, сообщает сайт «Вечерний Мурманск».
Очевидец даже сделал несколько снимков происходящего на дороге. На фотографиях можно увидеть фуры и легковые автомобили, владельцы которых не справились с управлением.
По всей видимости, именно плохие погодные условия стали причиной большого количества ДТП на трассе между Мончегорском и Кондопогой.
Фото с сайта Вечерний Мурманск