23 октября 2020, 22:20
Происшествия

Очевидец сообщает о большом количестве аварий на трассе «Кола»

Плохие погодные условия стали причиной многих ДТП на участке автодороги между Мончегорском и Кондопогой

Фуры в кювете и разбитые легковые автомобили, увидел сегодня на территории Карелии и Мурманской области, проехавший по трассе Р-21 «Кола» Сергей Кунин, сообщает сайт «Вечерний Мурманск».

Очевидец даже сделал несколько снимков происходящего на дороге. На фотографиях можно увидеть фуры и легковые автомобили, владельцы которых не справились с управлением.

По всей видимости, именно плохие погодные условия стали причиной большого количества ДТП  на трассе между Мончегорском и Кондопогой.

Фото с сайта Вечерний Мурманск

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Карелия
Мурманская область
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