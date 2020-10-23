Очевидец сообщает о большом количестве аварий на трассе «Кола»

Фуры в кювете и разбитые легковые автомобили, увидел сегодня на территории Карелии и Мурманской области, проехавший по трассе Р-21 «Кола» Сергей Кунин, сообщает сайт «Вечерний Мурманск».

Очевидец даже сделал несколько снимков происходящего на дороге. На фотографиях можно увидеть фуры и легковые автомобили, владельцы которых не справились с управлением.

По всей видимости, именно плохие погодные условия стали причиной большого количества ДТП на трассе между Мончегорском и Кондопогой.

Фото с сайта Вечерний Мурманск