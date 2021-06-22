Очередные гаражи отправлены под снос в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска объявила о сносе очередной группы гаражей в городе. Соответствующее объявление появилось на сайте администрации.

Демонтажу подлежат три гаража, расположенные в районе дома №15 по улице Московской. По мнению мэрии, конструкции установлены незаконно.

Владельцы гаражей должны своими силами освободить занятые земельные участки до 7 июля. Фото мэрии Петрозаводска