22 июня 2021, 14:33
Очередные гаражи отправлены под снос в Петрозаводске
Владельцам объектов необходимо освободить земельные участки до 7 июля
Мэрия Петрозаводска объявила о сносе очередной группы гаражей в городе. Соответствующее объявление появилось на сайте администрации.
Демонтажу подлежат три гаража, расположенные в районе дома №15 по улице Московской. По мнению мэрии, конструкции установлены незаконно.
Владельцы гаражей должны своими силами освободить занятые земельные участки до 7 июля. Фото мэрии Петрозаводска