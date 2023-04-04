04 апреля 2023, 15:10
Общество

Очередные гаражи будут снесены в Петрозаводске

Мэрия предупредила владельцев незаконно установленных построек о необходимости освободить участки

Мэрия Петрозаводска приняла решение снести очередные гаражи в городе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, на этот раз демонтажу подлежат два объекта, расположенные у дома №9 по улице Ивана Земнухова на Кукковке. Владельцы построек предупреждены о скором сносе.

Освободить незаконно занятые земельные участки своими силами владельцы должны до 19 апреля. // Фото: Freepik

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Метки: 
Петрозаводск
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Кукковка
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