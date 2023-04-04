Схема движения транспорта изменится на Голиковке

В Петрозаводске с 26 апреля изменится схема движения транспорта на Голиковке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

На проспекте Александра Невского запретят остановку транспорта на участке от улицы Калинина до Комсомольского проспекта. Запрет будет действовать с обеих сторон проезжей части.

Как отметили в городской администрации, изменения призваны улучшить пропускную способность магистрали и повысить безопасность. Автомобилистов просят быть внимательными. // Фото: unsplash.com