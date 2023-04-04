04 апреля 2023, 14:45
Схема движения транспорта изменится на Голиковке
На проспекте Александра Невского в конце апреля запретят остановку транспорта
В Петрозаводске с 26 апреля изменится схема движения транспорта на Голиковке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
На проспекте Александра Невского запретят остановку транспорта на участке от улицы Калинина до Комсомольского проспекта. Запрет будет действовать с обеих сторон проезжей части.
Как отметили в городской администрации, изменения призваны улучшить пропускную способность магистрали и повысить безопасность. Автомобилистов просят быть внимательными. // Фото: unsplash.com