Очередную партию гаражей и других объектов снесут в Петрозаводске

Самовольно установленные в Петрозаводске нестационарные объекты снесут. Владельцев призывают убрать их самостоятельно до 29 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.

Речь идет о 35 гаражах и других конструкциях, расположенных на Зареке, Перевалке и Древлянке.

Сносу подлежат девять объектов в районе дома № 3 по улице Коммунистов; один около дома № 39 по Чапаева; шесть в районе дома № 11 по бульвару Интернационалистов; восемь рядом с домом № 23, корпус 3 по Сыктывкарской улице; 11 объектов в районе дома № 10 по улице Хейкконена. // фото: администрация Петрозаводска