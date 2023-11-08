Очередь отчаяния. Карелия не может обеспечить льготников лекарствами

В конце каждого года граждане, получающие бесплатные лекарства, жалуются на то, что не могут получить какие-то отдельные препараты. В 2023 году серьезные перебои с бесплатными препаратами для льготных категорий населения начались уже в начале ноября.

Мы постояли в очереди с льготниками, которые отчаялись получить жизненно необходимые препараты. С учетом рыночных цен купить эти лекарства (даже они есть в продаже) малообеспеченные граждане не могут. Чтобы ощутить масштаб и глубину этого горя, надо постоять в этой очереди.

Между тем, в проекте бюджета Карелии на будущий год на обеспечение льготников лекарства заложено на треть меньше денег, чем в нынешнем. Людей попросту обрекают на смерть. Подробнее – здесь.