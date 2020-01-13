Объявлены номинанты на «Оскар»

Американская киноакадемия объявила претендентов на «Оскар». За статуэтку за лучший фильм будут бороться «Форд против Феррари», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды в… Голливуде» и «Паразиты».

«Оскар» лучшему режиссеру может достаться Мартину Скорсезе («Ирландец»), Тодду Филлипсу («Джокер»), Сэму Мендесу («1917»), Квентину Тарантино («Однажды в… Голливуде») и Пону Чжун Хо («Паразиты»), передает «Лента.ру».

Среди актеров на «Оскар» претендуют Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Хоакин Феникс («Джокер»), Адам Драйвер («Брачная история»), Джонатан Прайс («Два Папы»).

В номинации «Лучшая актриса» представлены: Синтиа Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал») и Рене Зеллвегер («Джуди»).

За лучший филь на иностранном языке поборются «Корпус Кристи», «Страна меда», «Отверженные», «Боль и слава», «Паразиты». В финальный список претендентов не вошли картина «Дылда» Кантемира Балагова, выдвинутая от России, «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита и «Акварель» Виктора Косаковского.

Также «Оскар» достанется лучшей актрисе и актеру второго плана, операторскую работу, сценарий, спецэффекты, мультфильм, костюмы и др.

Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 9 февраля.