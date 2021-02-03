Объявленный умершим мужчина оказался живым через 20 дней после похорон

92-летний житель Португалии нашелся живым спустя 20 дней после собственных похорон. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Euro Weekly News.

Отмечается, что пенсионер провел два месяца в больнице с респираторным заболеванием. За это время он заразился коронавирусом. 10 января родственникам мужчины сообщили, что он скончался. Из-за строгих антиковидных требований тело умершего родным не показали, он был похоронен в закрытом гробу.

Спустя 20 дней представители больницы сообщили семье мужчины, что произошла ошибка, и на самом деле их родственник жив. Семья была в шоке, но с пониманием отнеслась к произошедшему, так как больницы в Португалии перегружены из-за пандемии. Тем не менее, родственники мужчины надеются, что в будущем подобных ошибок не повторится.

Сотрудники медицинского учреждения также связались с родными человека, который скончался на самом деле, и сообщили им о произошедшем. Фото educationquizzes.com