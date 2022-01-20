Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав команды для участия в Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщается на сайте ФФКР.

В женском одиночном катании страну представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, у мужчин выступят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда.

В парном катании и танцах на льду сборную России представят по три дуэта.

Также оглашен список запасных. В их число попала, например, Елизавета Туктамышева.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В фигурном катании спортсмены разыграют пять комплектов наград: четыре в личных соревнованиях, и один - в командном турнире. Фото pixabay.com/manfredrichter