Обустройство переправы через реку Кемь выполнено более чем на 70%

Работы по обустройству паромной переправы через реку Кемь в поселке Панозеро ведутся по поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова.

В рамках контракта, который был заключен в прошлом году с ООО «Судэлектросервис», подрядная организация закупила и изготовила все основное оборудование, также специалисты изготовили металлоконструкцию паромной переправы: собран корпус, надстройки, фундаменты, трапы, леерные ограждения, фальшборт и другое.

В зимний период в связи с погодными условиями работы приостановлены и продолжатся в мае. Паромное сооружение покрасят, будут проведены электромонтажные работы и установлено основное оборудование. Завершение работ запланировано до 15 августа следующего года.

Проектом регионального бюджета на 2024 год средства на строительство парома предусмотрены в полном объеме.

Кроме того, напомним, что заключен госконтракт с проектной организацией на разработку проекта по реконструкции автомобильной дороги Кемь-Рабочеостровск в Кемском районе, обеспечивающей подъезд к причальному сооружению в поселке Рабочеостровск. Завершить разработку документации планируется до конца 2025 года. Стоимость и сроки выполнения строительно-монтажных работ будут определены после завершения разработки проектной документации и получения положительного заключения госэкспертизы.

Фото: https://gov.karelia.ru