Ход отопительного сезона в Карелии обсудят в правительстве онлайн

В четверг, 24 сентября в правительстве Карелии пройдет заседание, посвященное актуальным вопросам, сообщает глава Карелии. Обсуждение пройдет в онлайн-режиме.

«24 сентября в режиме видеоконференцсвязи проведу заседание Правительства республики. Обсудим ситуацию с коронавирусом и готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону», - пишет Артур Парфенчиков.



Начало в 10.00, наблюдать за заседанием можно по этой ссылке.