Общежитие горело сегодня ночью в Петрозаводске

В ночь на понедельник в общежитии на Варламова, 19, возник пожар. Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 00:05. Спустя 18 минут одиннадцать пожарных справились с огнем, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

В паблике «Подслушано в Птз» подписчица рассказала, что горел балкон на втором этаже общежития. По ее мнению, к пожару могли привести непотушенные сигареты.

«Сейчас на Варламова, 19, горел балкон в общежитии. Благодаря каким-то типам, которые не умеют тушить бычки. Я живу на 3 этаже, просто вышла из комнаты и весь этаж в дыму, никто и никак не реагировал. На втором же этаже, где и был пожар, я не увидела людей вообще. Никогда в жизни не думала, что в 12 часов ночи буду вызывать пожарных...» - написала участница группы. (фото Pexels, pixabay.com)