12 апреля 2023, 09:26
Россия

Обозначены сроки запуска реестра военнообязанных в России

Запустить реестр военнообязанных в полном объеме планируют не ранее осеннего призыва

Запустить в полном объеме единый реестр военнообязанных в России, скорее всего, получится не раньше начала следующего осеннего призыва в армию. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, слова чиновника приводит РИА Новости.

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», - сказал министр.

Напомним, накануне Госдума приняла закон, который предполагает введение электронных повесток и создание единого реестра военнообязанных. Сегодня этот документ должен рассмотреть Совет Федерации. // Фото: freepik.com

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Единый реестр военнообязанных
осенний призыв
минцифры
армия
Максут Шадаев