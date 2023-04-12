Обозначены сроки запуска реестра военнообязанных в России

Запустить в полном объеме единый реестр военнообязанных в России, скорее всего, получится не раньше начала следующего осеннего призыва в армию. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, слова чиновника приводит РИА Новости.

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», - сказал министр.

Напомним, накануне Госдума приняла закон, который предполагает введение электронных повесток и создание единого реестра военнообязанных. Сегодня этот документ должен рассмотреть Совет Федерации. // Фото: freepik.com