Школьница подвернула ногу на уроке физкультуры и умерла

В Адыгее десятилетняя девочка подвернула ногу на уроке физкультуры и вскоре скончалась от острого сепсиса. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на местный Telegram-канал.

Как рассказали родители школьницы, их дочь подвернула ногу на физкультуре, после чего девочку доставили в местную больницу. Врач осмотрел ее и пришел к выводу, что это простое растяжение. Медик рекомендовал греть больное место, выписал обезболивающее и мазь.

Дома ребенку стало хуже. У девочки поднялась температура, начали синеть губы. Школьницу экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию, где она умерла через полтора часа.

Родители получили справку, согласно которой причиной смерти их дочери стали стрептококковая пневмония и острый сепсис, однако, они отметили, что никаких хронических и инфекционных заболеваний у девочки не было.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели ребенка. Тело направлено в морг для повторного установления причины смерти. Отмечается, что принимавший девочку в первый раз врач исключает возможность своей ошибки. // Фото: unsplash.com