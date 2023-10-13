13 октября 2023, 16:26
Обновленный автовокзал в Петрозаводске обещают открыть в ноябре
Здание автовокзала реконструировали, но точную дату открытия не назвали
Реконструированный автовокзал в карельской столице все еще закрыт для пассажиров. Однако в следующем месяце эту ситуацию обещают исправить, передает РБК.
Минстрой Карелии сообщил, что автобусный вокзал на улице Чапаева в Петрозаводске откроют в ноябре. Когда именно это произойдет, в ведомстве не уточнили. Точную дату должен установить минтранс республики.
Напомним, ранее сообщалось, что, хотя автовокзал и готов к работе, автобусы по-прежнему отправляются от железнодорожного. // фото: «Петрозаводск говорит»