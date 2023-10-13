Мэрия приступила к сносу десятков объектов в Петрозаводске

В Петрозаводске начались работы по демонтажу 60 гаражей, расположенных в центре города и на Зареке. Об этом объявила мэрия карельской столицы.

Постройки снесут на улицах Пушкинской, Красной, Куйбышева, Анохина, Свердлова, Державина, Володарского, Радищева, Коммунистов, на проспекте Ленина, в Закаменском переулке.

В городской администрации отметили, что после вскрытия гаража проводится фотофиксация и опись имущества. Оно хранится в течение 30 дней, после чего утилизируется. // Фото «Петрозаводск говорит»