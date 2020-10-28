Обновленные Госуслуги: как в Карелии оплатить начисления из дома

МТС Банк и Карельский ресурсный центр цифровых технологий Республики Карелия в сентябре текущего года внедрили полнофункциональный платежный сервис на портале Госуслуг Карелии – uslugi.karelia.ru.

На сайте в разделе «Оплата» появился личный платежный кабинет, с помощью которого пользователям доступен просмотр и онлайн - оплата начислений в режиме "одного окна" круглосуточно и без выходных.

Коммунальные платежи, образовательные услуги, штрафы ГИБДД и ФССП, налоговые задолженности и многое другое можно оплатить любым удобным способом: банковской картой любого банка, с помощью электронного кошелька или со счета мобильного телефона всего в несколько кликов, а точнее буквально за пару минут.

Корреспондент портала «Петрозаводск говорит» решил протестировать платежный сервис.

Шаг 1: Найти начисления

Авторизоваться на портале Госуслуг Карелии можно с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Если вы еще не обзавелись личным аккаунтом – то здесь есть подробная инструкция как это сделать.

Если вы зарегистрированы, то при нажатии на кнопку «Оплата», она размещена сверху в основном меню портала, вам необходимо ввести свой логин и пароль, и вы попадете в свой личный кабинет платежного сервиса.

В разделе «Платежи» платежного сервиса пользователь увидит все свои имеющиеся начисления: коммунальные платежи, образовательные услуги, штрафы ФССП, налоговые задолженности и другие.

Чтобы проверить наличие штрафов ГИБДД, пользователю необходимо дополнительно указать номер транспортного средства и СТС в разделе «Документы» платежного сервиса.

В разделе «Оплата» также доступен поиск по УИН (уникальный идентификатор начисления), который указан в квитанции. Указав номер УИН, можно оплатить различные начисления.

Корреспондент увидел в своем личном кабинете в разделе «Платежи» штрафы ГИБДД. И решил попробовать оплатить их.

Шаг 2: Совершить платеж

После того как с платежом определились, самое время приступить непосредственно к оплате.

Для того, чтобы совершить оплату пользователю необходимо выбрать начисление и отметить его галочкой. МТС Банк реализовал возможность пакетной оплаты, поэтому если у вас несколько начислений, то вы сможете оплатить их одним кликом. В этом случае оплата всех начислений производится одним платежом и формируется в один чек. Корреспондент воспользовался этой функцией и нажал «Выбрать все». Далее жмем на кнопку «Оплатить».

Для большего удобства в платежном сервисе предусмотрена функция сохранения платежных инструментов, чтобы при следующих платежах не тратить время на повторный ввод реквизитов.

Дальше также все просто. Сначала выбираем способ оплаты: банковской картой, электронным кошельком, со счета мобильного телефона.

Во время тестирования корреспондент выбрал оплату банковской картой и ввел ее реквизиты. МТС Банк предусмотрел в платежном сервисе возможность добавить несколько банковских карт и сохранить их. Эта функция позволяет сэкономить время на введении данных при следующих платежах.

Нажимаем «Оплатить» и подтверждаем платеж через СМС - сообщение, которое придет на телефон.

Государственные услуги Республики Карелия. Фото: скриншот

Шаг 3: Получаем чек

Сервис автоматически сохраняет все данные о проведении оплат, их можно увидеть в разделе «История платежей» платежного сервиса. Квитанцию с отметкой об оплате также можно распечатать, скачать или отправить на электронную почту.

Подытожим

В целом, новый платежный сервис на портале Госуслуг Карелии – быстрый и удобный инструмент оплаты. Корреспондент портала «Петрозаводск говорит» смог оплатить штрафы ГИБДД и проверил, что долги за услуги ЖКХ у него отсутствует. Интерфейс сервиса интуитивно понятен. Процесс оплаты в рамках тестирования занял у корреспондента не более пяти минут.

Вводить данные карты – безопасно, так как за их сохранность отвечает применяемый в МТС Банке стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт, учреждённым международными платёжными системами.

Комиссии за уплату налогов нет. По платежам за другие услуги банк взимает комиссию от 1% до 1,5% в зависимости от суммы платежа.

Самое главное отличие платежного сервиса от приложений банков или других онлайн-сервисов по оплате в том, что только здесь пользователь может одновременно просматривать все свои начисления, а также оплачивать их дистанционно 24/7.

Более того, МТС Банк анонсировал дальнейшее развитие возможностей системы.

«Новый платежный сервис – это совместный проект региона и бизнеса по дистанционному оказанию услуг, интегрированный в цифровую инфраструктуру Республики Карелия. С помощью многофункционального сервиса жители республики смогут оперативно в любое время решать вопросы по оплате государственных и муниципальных услуг»

– рассказала вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса МТС Банка Екатерина Резникова.

В планах – расширение функционала платежного сервиса: появится возможность оплаты государственных пошлин за оформление водительских прав, паспорта, оформление лицензий, передача данных счетчиков за водоснабжение и газ и много другое

Фото: использованы скриншоты с портала Госуслуг.