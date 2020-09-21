Начал работу платежный сервис оплаты госуслуг

МТС - Банк и Администрация Главы Республики Карелия объявили о старте работы полнофункционального платежного сервиса на региональном портале электронных услуг Республики Карелия. Новый сервис внедрён в рамках реализации проектов по цифровой экономики и предназначен для дистанционной оплаты различного перечня государственных и муниципальных услуг жителями региона.

Теперь у каждого пользователя портала uslugi.karelia.ru в разделе «Оплата» появился личный платежный кабинет. С помощью нового личного платежного кабинета жители республики могут просматривать и оплачивать все свои начисления в одном месте.

«Новый платежный сервис – это совместный проект региона и бизнеса по дистанционному оказанию услуг, интегрированный в цифровую инфраструктуру Республики Карелия. С помощью многофункционального сервиса жители республики смогут оперативно в любое время решать вопросы по оплате государственных и муниципальных услуг. В планах – расширение функционала платежного сервиса: появится возможность уплаты государственных пошлин за оформление водительских прав, паспорта, оформление лицензий, передача данных счетчиков за водоснабжение и газ и много другое»

– рассказала вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса МТС Банка Екатерина Резникова.

«В результате внедрения платёжного сервиса у жителей республики появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ, а также платежи, начисляемые органами власти, органами местного самоуправления, организациями, квитируемыми в федеральной государственной информационной системе «Государственные и муниципальные платежи», не только с использованием уникального идентификатора платежа. Немаловажно, что делать это можно удалённо, что является особенно актуальным в рамках действия мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории республики»

– отметила заместитель руководителя администрации главы республики Карелия – начальник управления информатизации и защиты информации Наталья Никольская.

«Многие привычные сферы переходят в электронный формат. Мы видим, что люди хотят решать бытовые вопросы, используя только компьютер или смартфон. Сегодня жители Карелии могут этот делать, получая доступ к экосистеме цифровых сервисов, что позволяет значительно упростить такие рутинные задачи, как оплата услуг ЖКХ или госпошлин»

– рассказал директор филиала МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Оплатить коммунальные платежи, образовательные услуги, штрафы ГИБДД, налоговые задолженности и многое другое можно любым удобным способом всего «в пару кликов»: банковской картой любого банка, денежными средствами электронного кошелька или счёта мобильного телефона. Для большего удобства МТС Банк реализовал возможность пакетной оплаты и сохранения платежных инструментов, чтобы при следующих платежах не тратить время на ввод реквизитов.