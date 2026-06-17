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22 июня 2026
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Общество

О каких еще проблемах молчит администрация Сегежского округа

Травмоопасный мост в Сегеже - не единственная проблема карельского города
Плохой асфальт
фото: активисты Сегежи

Мост в Сегеже на улице Гористой через озеро Выгозеро –  травмоопасная переправа. Тротуаров практически нет. В ямы на асфальтовом покрытии может провалиться полмашины. Жители города бумажников обратились с «криком души» в редакцию сайта «Петрозаводск говорит». 

«Хотим рассказать вам о плачевном состоянии моста в городе Сегежа на улице Гористой через озеро Выгозеро. Мы уже привыкли, что в Сегеже много проблем. Но есть вещи, которые терпеть нельзя», 

- написали в нашу редакцию сегежане. 

Ходить и ездить по этому мосту страшно. Каждый переход сопровождается реальным риском провалиться, упасть или получить тяжелую травму. О каких еще проблемах молчит администрация Сегежского округа - читайте здесь.

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