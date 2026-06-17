Травмоопасный мост в Сегеже - не единственная проблема карельского города

фото: активисты Сегежи

Мост в Сегеже на улице Гористой через озеро Выгозеро – травмоопасная переправа. Тротуаров практически нет. В ямы на асфальтовом покрытии может провалиться полмашины. Жители города бумажников обратились с «криком души» в редакцию сайта «Петрозаводск говорит».

«Хотим рассказать вам о плачевном состоянии моста в городе Сегежа на улице Гористой через озеро Выгозеро. Мы уже привыкли, что в Сегеже много проблем. Но есть вещи, которые терпеть нельзя»,

- написали в нашу редакцию сегежане.

Ходить и ездить по этому мосту страшно. Каждый переход сопровождается реальным риском провалиться, упасть или получить тяжелую травму. О каких еще проблемах молчит администрация Сегежского округа - читайте здесь.