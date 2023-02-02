О готовности россиян к инвестициям рассказали эксперты

Почти 60% не имеют опыта долгосрочных инвестиций. В случае появления нового государственного финансового инструмента для долгосрочных инвестиций главным аргументом для 54% опрошенных при решении о его покупке станут государственные гарантии доходности. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и «Открытие Инвестиции».

35% опрошенных россиян готовы инвестировать деньги в любые финансовые инструменты не дольше, чем на год. Еще 32% готовы к инвестициям на 1-3 года. На 3-5 лет готовы инвестировать 10% опрошенных и только 6% не против долгосрочных инвестиций на срок свыше 5 лет. При этом вообще не готовы инвестировать лишь 17% (на Северном Кавказе 26%, в Приволжском федеральном округе 13%).

Опыт долгосрочных инвестиций есть у 22% респондентов: 15% более трех лет имеют банковские вклады, еще 7% более трех лет покупают акции и облигации. Больше всего имеющих опыт долгосрочных инвестиций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (33%), меньше всего на Северном Кавказе (7%). Каждый пятый (19%) начали инвестировать менее трех лет назад. 59% не инвестировали в финансовые инструменты никогда.

Россияне пока не очень понимают выгоды и суть идеи нового финансового инструмента для долгосрочного инвестирования средств населения — бескупонных облигаций федерального займа (ОФЗ). О возможном появлении такого инструмента говорится в «Стратегии развития финансового рынка до 2030 года», утвержденной правительством в конце декабря 2022 года. Идею бескупонных ОФЗ, смысл которых в формировании долгосрочных личных накоплений, поддерживают 30% опрошенных (11% относятся к ней однозначно положительно, 19% скорее положительно). Против бескупонных ОФЗ пока лишь 11% (из них 7% настроены скорее отрицательно, 4% резко отрицательно). При этом 21% не знают, что это такое, а еще 39% затруднились ответить на вопрос.

24% теоретически готовы вложить в бескупонные ОФЗ не более 10 тысяч рублей. 19% - 10-50 тысяч, 11% - 50-100 тысяч, 5% - 100-300 тысяч, 3% - свыше 300 тысяч рублей. При этом 14% не вложат ни копейки, а еще 24% затруднились с ответом на этот вопрос.

Отвечая на открытый вопрос, при каких условиях вы готовы инвестировать в новые бескупонные облигации федерального займа (можно было давать более одного варианта ответа), 54% выбрали государственные гарантии доходности такой ценной бумаги. 47% - гарантированный возврат государством изначально вложенной суммы. Для 17% важно, чтобы срок таких облигаций не превышал 5 лет. 16% не будут инвестировать в государственные бескупонные ОФЗ ни при каких условиях. 2% готовы делать это при любых условиях, так как доверяют государству.

«Привлекательность нового инструмента определят в конечном итоге его параметры – срочность, доходность, простота приобретения, возможность инвестирования не только наличных средств, но и, например, материнского капитала. В целом же появление нового вида ОФЗ станет очередным шагом правительства по вовлечению россиян в инвестиции после действовавшей ранее программы по продаже «ОФЗ для населения», - отмечает начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский.

*Опрос проводился 20-27 января банком «Открытие» и «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие») среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч по репрезентативной выборке.