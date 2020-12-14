Новый Volkswagen Tiguan скоро в Петрозаводске

Volkswagen представляет новый Tiguan для российского рынка. Внешний дизайн автомобиля заметно изменился: экстерьер украшают новые бамперы, обновленная передняя решетка радиатора, хромированные молдинги, а также новые передние фары IQ Light и задние фонари с динамическими поворотными огнями.

В бестселлере Volkswagen появились новые обивки сидений и цвета отделки салона, а также многоцветная атмосферная подсветка.

Набор функционального оборудования расширился за счет обновленной мультимедийной системы MIB3 с расширенным функционалом и возможностями персонализации. Работа с климатической установкой Climatronic теперь переведена в цифровой формат – управлять ее функциями можно с помощью сенсорных регуляторов и кнопок.

Для модели также предлагаются новые цвета окраски кузова Ginger Brown и Indium Grey, коричневая обивка сидений Noisette Brown и новые колесные диски, в зависимости от комплектации.

Новый Tiguan доступен с несколькими бензиновыми двигателями на выбор: 125 л.с., 150 л.с., 180 л.с. и 220 л.с. Силовой агрегат мощностью 125 л.с. предлагается в сочетании с МКП и передним приводом. 150-сильный двигатель в сочетании с АКП может быть оснащен передним или полным приводом. Моторы мощностью 180 и 220 л.с. идут в паре с АКП и полным приводом.

Комплектации

Volkswagen Tiguan доступен в четырех комплектациях: Respect (цена начинается от 1.749.900 рублей), Status (от 2.039.900 рублей), Exclusive (от 2.549.900 рублей), RLine (от 2.799.900 рублей).

Respect. Tiguan в стартовой версии оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками Montana, черными рейлингами на крыше и светодиодными фарами ближнего и дальнего света рефлекторного типа. Данная версия комплектуется тканевой обивкой сидений Quad Paper и мультифункциональным кожаным рулевым колесом с подогревом. Среди функционального оборудования комплектации: подогрев передних сидений, 3-зонный климат - контроль Climatronic, круиз - контроль с ограничителем скорости, наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом и ассистент экстренного торможения Front Assist. В качестве информационно - развлекательного оборудования предлагается аудиосистема Composition Color с 6.5” сенсорным дисплеем и интерфейсом Bluetooth.

Status. Для данной комплектации предлагаются серебристые рейлинги на крыше, тонированные задние стекла и хромированные окантовки стекол. Интерьер дополнен комфортными передними сиденьями с тканевой отделкой Shooting Star и регулировкой поясничного подпора, аудиосистемой Discover Media с 8” сенсорным дисплеем и навигационной системой. В качестве функционального оснащения для данной комплектации предлагается камера заднего вида Rear View, интерфейс AppConnect, датчики парковки спереди и сзади, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, датчики света, дождя и подогрев задних сидений.

Exclusive. Для Tiguan в комплектации Exclusive доступны 18-дюймовые легкосплавные диски Frankfurt и светодиодные фары прожекторного типа, а также хромированные элементы отделки интерьера и цифровая приборная панель Active Info Display. Данная версия оснащается широкой линейкой систем помощи водителю, среди которых: система Lane Assist (полуавтоматическое рулевое управление и удержание автомобиля в пределах полосы), система бесключевого доступа и запуска двигателя, а также система контроля давления в шинах с отдельными датчиками в каждом колесе.

R-Line. Volkswagen Tiguan в новой топовой комплектации R-Line дополняется выразительными элементами экстерьера и интерьера, среди которых: 19-дюймовые легкосплавные диски Valencia, задний увеличенный спойлер, бампер оригинального дизайна, кожаные сиденья с электрорегулировками и памятью настроек, накладки на пороги и педали, напольные коврики и рулевое колесо – все в исполнении R-Line. Функциональное оснащение версии R-Line дополнительно включает адаптивный круиз - контроль с ассистентом дистанции в пробке, а также рулевое управление с переменным передаточным отношением.

С момента выхода на рынок Tiguan стал бестселлером марки Volkswagen в России и одним из самых популярных автомобилей в своем сегменте. В целом на российском рынке с момента начала производства первого поколения Tiguan произведено и продано более 250.000 экземпляров. Tiguan производится на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге.

Новинка доступна для заказа у официального дилера Volkswagen «Норден».

Контактный телефон: +7 8142 717 505.

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