Новый участник «Воздуха Карелии» устроит рок-шоу на сцене

В юбилейном фестивале «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+) примет участие группа «Жить». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В прошлом году музыканты уже поднимались на «воздушную» сцену и устроили яркий рок-перформанс. На этот раз коллектив вновь сыграет для карельских зрителей.

Напомним, «Воздух Карелии» пройдет 12-15 июня на аэродроме Пески в Петрозаводске. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, главы Карелии Артура Парфенчикова и компании Politek. © «Петрозаводск говорит»