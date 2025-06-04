В России утвердили критерии неиспользуемых земельных участков. Соответствующее постановление подписали в правительстве.

Участок земли могут признать неиспользуемым, если он более чем наполовину захламлен строительными отходами или твердым коммунальным мусором и находится в таком состоянии больше года. Другой признак – высокие сорняки, занимающие более половины участка.

Если участок предназначен для строительства, то ее необходимо привести в порядок за пять лет. Землю под ИЖС надо использовать в течение семи лет — там должен быть построен полноценный дом. Еще одно основание – полуразрушенные здания и сооружения, владелец которых не начал устранять нарушения в течение года. Отсутствие остекления, разрушения крыши или стен на протяжении года и больше тоже будет признаком неиспользуемой земли.

Исключение сделано для объектов под снос или реконструкцию. Если зданий и сооружений несколько, полуразрушенными для признания участка неиспользуемым должны быть все они. Постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

В Росреестре отметили, что на основе этих признаков инспектор органов контроля в ходе проверок сможет сделать вывод, используется участок или нет. Критерии позволят исключить риски применения оценочных суждений и коррупции. В свою очередь собственники будут знать, чего именно нельзя допускать на участках, и смогут принять необходимые меры. © «Петрозаводск говорит»