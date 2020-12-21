Новый рекорд Карелии установила петрозаводская спортсменка

Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва № 3 города Петрозаводска установила личный рекорд, а также новый рекорд Республики Карелия на дистанции 10 000 метров – 34 минуты 55,62 секунды, сообщает паблик «Министерство спорта Республики Карелия».

Выдающийся результат был достигнут на традиционных соревнованиях по легкой атлетике "Открытие спортивного соревновательного сезона", которые прошли 19-20 декабря в Санкт-Петербурге. Елизавета Ерохина завоевала на состязаниях легкоатлетов золотую медаль.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о том, как бегунья взяла «серебро» на московском полумарафоне, а телекомпания «Ника плюс» даже взяла эксклюзивный репортаж.



Поздравляем Елизавету и её тренера Валерия Романюка!

Фото из группы «Министерство спорта Республики Карелия»