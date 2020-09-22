Бойфренд легкоатлетки из Карелии отказался с ней бегать по утрам

Петрозаводчанка, мастер спорта России по легкой атлетике Елизавета Ерохина стала призером крупного спортивного мероприятия, прошедшего 20 сентября в столице России. «Московский марафон» собрал на беговой дорожке любителей легкой атлетики и профессиональных спортсменов – порядка 10 тысяч человек.

Среднюю школу Елизавета закончила в Кеми. С пятого класса начала заниматься лыжными гонками в спортивной школе под руководством Марии и Леонида Мироновых. В Петрозаводске занятия продолжились в Республиканской спортивной школе олимпийского резерва у тренера Надежды Мирощенко.

Сегодня Елизавету Ерохину тренирует Валерий Романюк. Девушка достойно представила Карелию в Москве: второе место в беговом марафоне и личный рекорд: 42 километра за 2:35, 36. Интересно, что радостное событие произошло накануне Дня рождения спортсменки – Елизавете исполнилось 28 лет.

Что такое «марафонская стена», как незнакомый мужчина помог во время состязания, и почему молодой человек Елизаветы больше не бегает с ней – в сюжете Арины Тимонен, «Ника плюс».