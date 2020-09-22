22 сентября 2020, 22:18
Спорт

Бойфренд легкоатлетки из Карелии отказался с ней бегать по утрам

Серебряный призер московского марафона Елизавета Ерохина дала эксклюзивное интервью «Нике плюс»

Петрозаводчанка, мастер спорта России по легкой атлетике Елизавета Ерохина стала призером крупного спортивного мероприятия, прошедшего 20 сентября в столице России. «Московский марафон» собрал на беговой дорожке любителей легкой атлетики и профессиональных спортсменов – порядка 10 тысяч человек. 

Среднюю школу Елизавета закончила в Кеми. С пятого класса начала заниматься лыжными гонками в спортивной школе под руководством Марии и Леонида Мироновых. В Петрозаводске занятия продолжились в Республиканской спортивной школе олимпийского резерва у тренера Надежды Мирощенко. 

Сегодня Елизавету Ерохину тренирует Валерий Романюк. Девушка достойно представила Карелию в Москве: второе место в беговом марафоне и личный рекорд: 42 километра за 2:35, 36. Интересно, что радостное событие произошло накануне Дня рождения спортсменки – Елизавете исполнилось 28 лет. 

Что такое «марафонская стена», как незнакомый мужчина помог во время состязания, и почему молодой человек Елизаветы больше не бегает с ней – в сюжете Арины Тимонен, «Ника плюс».

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Метки: 
Марафонский бег
легкая атлетика
карельские спортсмены
Елизавета Ерохина
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Ника плюс