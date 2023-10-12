Новый автомобиль для подвоза врачей поступил в район Карелии

В Сортавальскую ЦРБ поступил автомобиль «Лада Гранта». Его будут использовать для обслуживания вызовов на дому и доставки биоматериалов в лаборатории, сообщил в своем аккаунте руководитель регионального минздрава Михаил Охлопков.



«Автомобиль в Сортавале – последний из планировавшихся в этом году», - отметил министр. Всего поступило 15 автомобилей по программе модернизации первичного звена здравоохранения. // фото freepik.com