27 марта 2024, 13:12
Новые владельцы круизной «Карелии» думают, как использовать теплоход
Теплоход ранее возил туристов из Европы в Россию по Сайменскому каналу
Новый владелец круизного теплохода «Карелия» ищет варианты его использования. На объявление на сайте компании Lappeenrannan Toimitilat Oy (LATO) обратил внимание портал 47news.ru. Владелец объявил сбор инвестиционных предложений и бизнес-плана по использованию теплохода. В компании рассчитывают, что летом судно может быть зафрахтовано для круизов.
Судно более двадцати лет перевозило туристов из Лаппеенранты в Выборг по Сайменскому каналу. До пандемии билет на финский теплоход вместимостью 200 пассажиров стоил около 60 евро. Ранее им владела фирма «Сайматревел» Saimaan Matkaverkko Oy, но в 2023 году компания обанкротилась. // фото «Петрозаводск говорит»