Новые ледовые переправы открылись в Карелии

В Карелии за последние сутки открылись еще две ледовые переправы. Об этом сообщает госкомитет РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Переправы заработали в Пудожском районе. Автомобили могут проехать из поселка Кубово в поселок Кубовский по реке Водла, а также из деревни Кубовская в поселок Кубовский через реку Колода.

Всего на данный момент в республике работают четыре переправы - три в Пудожском районе и одна - в Кемском. // Фото госкомитета по ОЖ и БН