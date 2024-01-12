12 января 2024, 13:20
Новые ледовые переправы открылись в Карелии
В Пудожском районе заработали еще две переправы
В Карелии за последние сутки открылись еще две ледовые переправы. Об этом сообщает госкомитет РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Переправы заработали в Пудожском районе. Автомобили могут проехать из поселка Кубово в поселок Кубовский по реке Водла, а также из деревни Кубовская в поселок Кубовский через реку Колода.
Всего на данный момент в республике работают четыре переправы - три в Пудожском районе и одна - в Кемском. // Фото госкомитета по ОЖ и БН