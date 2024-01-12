Названы дома с опасными сосульками в Петрозаводске

Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила жителей Петрозаводска об опасности по нескольким адресам.

Так, большие сосульки свисают с дома №4 по переулку Попова. Они замечены также на доме №58 по улице Варламова. Глыбы снега и льда повисли на доме №37 по улице Красной.

Во всех случаях информация передана в управляющие компании для принятия мер. Горожан просят быть внимательными и осторожными. // Фото: unsplash.com / Scott Greer