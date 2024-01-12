Умер известный карельский тренер

Ушел из жизни известный карельский тренер по волейболу Виктор Третьяков. Об этом сообщает федерация волейбола республики.

Наставник скончался в Надвоицах. Сегодня, 12 января, с 11 до 12 часов в местном траурном зале пройдет церемония прощания с ним.

Отмечается, что Виктор Третьяков воспитал не одну команду талантливых волейболистов. Его ценили и уважали коллеги и воспитанники. // Фото: unsplash.com / Parth Natani