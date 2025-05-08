Новые клумбы обустроены в разных частях Петрозаводска

В Петрозаводске этой весной обустроены новые клумбы. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, клумбы появились в сквере Пирамида, в Центральном сквере, в сквере Анохина, на Неглинской аллее, у галереи строителей, у здания МВД на проспекте Карла Маркса.

Колыхматова рассказала о том, что сама тоже присоединилась к акции по посадке растений. © «Петрозаводск говорит»