08 мая 2025, 09:34
Новые клумбы обустроены в разных частях Петрозаводска
В карельской столице активно высаживают растения
Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk.com
В Петрозаводске этой весной обустроены новые клумбы. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.
По словам градоначальницы, клумбы появились в сквере Пирамида, в Центральном сквере, в сквере Анохина, на Неглинской аллее, у галереи строителей, у здания МВД на проспекте Карла Маркса.
Колыхматова рассказала о том, что сама тоже присоединилась к акции по посадке растений. © «Петрозаводск говорит»