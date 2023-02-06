Новую выплату на детей ввели в Карелии

В Карелии дети в возрасте от 17 до 18 лет, обучающиеся в общеобразовательной организации, будут получать пособие. Новую меру поддержки установили в регионе с этого года.

В карельском министерстве соцзащиты пояснили, что претендовать на пособие могут семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Карелии (в 2023 году: 18 950 рублей – по северной части; 17 698 рублей - кроме северной). Размер пособия зависит от доходов семьи и составит 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума на детей по соответствующей территории республики на дату подачи заявления (в 2023 году: 18 382 руб. – по северной части; 17 167 руб. - кроме северной части).

За выплатой нужно обращаться в отделение центра соцзащиты по месту жительства. // фото unsplash.com