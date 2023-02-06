Жителям Карелии рассказали, куда обращаться за социальными пособиями

Жители Карелии, которые хотят получить дополнительные социальные выплаты, могут обратиться по всем вопросам лично к специалистам. При этом в зависимости от вида желаемого пособия помощь могут оказать в разных учреждениях.



В Центр социальной работы РК гражданам нужно обращаться при оформлении ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (ранее назначенной) и от 17 до 18 лет. Также здесь можно обсудить вопросы по предоставлению регионального материнского капитала, социальных выплат к пенсии (РСД) и государственной соцпомощи на основании соответствующего контракта.



Дополнительно в Центр можно прийти для оформления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и для установления статуса «Ветеран труда Республики Карелия» и общего звания «Ветеран труда».



По вопросам пенсионного обеспечения жителям Карелии следует подойти в Отделение Социального фонда России по РК. Здесь же можно обсудить предоставление выплат в связи с рождением и воспитание детей и уточнить данные по распоряжению маткапиталом.



Также Фонд занимается предоставлением путевок в санаторно-курортные учреждения для льготных категорий населения и решает вопросы по их реабилитации. Дополнительно в Фонде имеют право оформить больничный лист сотрудники, вышедшие на работу после болезни.



Все интересующие вопросы можно уточнить в пабликах Центра социальной работы Республики Карелия и в социальном фонде Карелии в соцсетях.



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