Новую школу хотят построить в Суоярви к 2022 году

Новое образовательное учреждение на 300 детей хотят построить в Суоярви. Школа разместится в центре города рядом с нынешней средней школой. Об этом сообщает ИА «Республика».

Проект готовится компания из Петербурга. Стоимость строительства ориентировочно оценивается в полмиллиарда рублей.

Школу планируют открыть к 2022 году.