19 августа 2020, 20:16
Новую школу хотят построить в Суоярви к 2022 году
По сообщению СМИ, компания из северной столицы разрабатывает проект будущего образовательного учреждения на 300 детей
Новое образовательное учреждение на 300 детей хотят построить в Суоярви. Школа разместится в центре города рядом с нынешней средней школой. Об этом сообщает ИА «Республика».
Проект готовится компания из Петербурга. Стоимость строительства ориентировочно оценивается в полмиллиарда рублей.
Школу планируют открыть к 2022 году.