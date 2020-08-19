19 августа 2020, 20:16
От чупы до олонца

Новую школу хотят построить в Суоярви к 2022 году

По сообщению СМИ, компания из северной столицы разрабатывает проект будущего образовательного учреждения на 300 детей

Новое образовательное учреждение на 300 детей хотят построить в Суоярви. Школа разместится в центре города рядом с нынешней средней школой. Об этом сообщает ИА «Республика».

Проект готовится компания из Петербурга. Стоимость строительства ориентировочно оценивается в полмиллиарда рублей.

Школу планируют открыть к 2022 году.

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Суоярви
Школа
Строительство
новости Карелии
образование