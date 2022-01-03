Новогодние каникулы: идеальная возможность почитать

Кто-то на Новогодние каникулы уезжает в маленькие путешествия. Кто-то встречается с друзьями. А кто-то предпочитает залезть в мягкое кресло, укутаться в плед и почитать. Предлагаем небольшую подборку для новогоднего чтива…

Сесилия Ахерн «Веснушка»

Это новый роман Сесилии Ахерн — автора популярной книги «P. S. Я люблю тебя». В центре сюжета — девушка Аллегра по прозвищу «Веснушка». Мать Аллегры пропала сразу после рождения девочки, и отец растил её один. Детство героини прошло на суровом морском побережье Ирландии. Теперь Аллегра живёт и работает в богатом пригороде Дублина, но чувствует там себя аутсайдером, пытается найти маму и, главное, — саму себя.

Сергей Лукьяненко «Ловец Видений»

«Ловец Видений» — самый свежий роман известного российского писателя-фантаста. Главный герой книги — Григ — путешествует по снам. Именно там, а не в скучной действительности, проходят его дни. Такая жизнь ему нравится, но что будет, если нарушить строгие правила Мира Сна?

Борис Акунин «Просто Маса»

Эту книгу особенно оценят поклонники серии романов про Эраста Фандорина. Масахиро Сибата, или Маса, возвращается в Японию после многолетнего отсутствия. Когда-то он был помощником Фандорина, а когда тот умер, Маса решил открыть сыскное агентство у себя на Родине. И вот ему предстоит раскрыть первое дело — найти пропавшую девочку.

Наринэ Абгарян «Симон»

В небольшом армянском городке умер пожилой каменщик Симон. На его похороны собрались родственники, друзья, соседи. А ещё — все женщины, которых он когда-то любил. «Симон», как и все книги Наринэ Абгарян, трагикомичен, полон любви, чудес, житейской мудрости и читается на одном дыхании.

Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце»

Очередной роман-антиутопия от лауреата Нобелевской премии Кадзуо Исигуро. Андроид по имени Клара живёт в магазине и терпеливо ждёт, пока её кто-нибудь купит. Со своей витрины она разглядывает здания, прохожих, лучи солнца и по-своему анализирует увиденное. Любопытство, человечность и наивный взгляд на мир отличают Клару от других андроидов, а то, как она умеет чувствовать, удивит многих.

Мара Вульф «Сестра ночи»

Вианна и две её сестры-ведьмы сражаются с верховным королём демонов, из-за которого мир в опасности. Кажется, сёстры придумали, как спасти человечество, но их план рушится из-за таинственного пророчества. Чтобы разгадать древнее послание, Вианне придётся отправиться на 1 500 лет назад.

Слава Сэ «Маленькая опера»

«Маленькая опера» — сборник из нескольких рассказов Славы Сэ. В одном из них действие происходит в оккупированном голландском городке. Туда решил нагрянуть сам вождь, и местным музыкантам приказано к его приезду поставить оперу «Валькирия». Актёров катастрофически не хватает, но альтернативы нет: на роль валькирий дирижёр приглашает девушек из местного борделя. Сборник получился очень в духе Славы Сэ — полным юмора, комических ситуаций и колоритных персонажей — и стал последний книгой писателя. Слава Сэ умер в июне 2021 года.

Все эти книги можно найти и прочитать в МТС Библиотеке.