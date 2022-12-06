Новогоднего салюта в Петрозаводске не будет

Регионы России отказываются от праздничных мероприятий, от лишних затрат на новогодние праздники, в том числе на приобретение иллюминаций и украшений для оформления улиц. Почти все регионы России приняли решение на фоне частичной мобилизации сократить или полностью отказаться от проведения праздников в городах, перенаправив средства на поддержку призванных граждан и их семей.

Петрозаводск тоже отказывается от традиционного салюта и от траты средств на дорогие торжества. Однако рождественская ярмарка состоится. То есть провести с семьей время на площади Кирова будет возможно.

К тому же в Петрозаводске есть полный набор консолей, гирлянд и, конечно, конструкций для новогодних елей. Все это уже в наличии и не требует никаких затрат, исключая, конечно, трудозатрат наших муниципальных предприятий.

На этой неделе каждый петрозаводчанин может наблюдать, как собирается главная ель столичного города - высоченная красавица уже на привычном для горожан месте – на площади Кирова. (Видео)