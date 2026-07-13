NOVA: не переплачивайте, покупайте выгодно

Открыты продажи в новом доме жилого комплекса «Компас», льготная ипотека позволит приобрести квартиру на максимально выгодных условиях

1 июля 2024 года истекает срок действия ипотеки с господдержкой*.

Поэтому, если вы задумываетесь о приобретении квартиры в новостройке, специалисты компании NOVA советуют поспешить и подать заявку уже сейчас. Зачем переплачивать, если можно сегодня зафиксировать лучшие условия?

В будущем доме жилого комплекса «Компас» представлено 10 типов планировок, спроектированных таким образом, чтобы обеспечить оптимальное использование пространства.

Все квартиры будут переданы жильцам в подготовленном под чистовую отделку виде. Будущим жильцам останется лишь выбрать материалы и сделать косметический ремонт по своему вкусу.

Большие окна, высокие потолки (2.76 м), продуманные планировки – это уже своего рода стандарт домов от NOVA. Высокие потолки и широкие окна добавляют ощущение простора и воздушности в помещение. Они способствуют световому комфорту и делают квартиру более приятной для проживания.

Во всех квартирах застекленные лоджии. Дополнительные квадратные метры, которым вы точно найдете полезное применение. Можно поставить небольшой стол с удобным креслом, чтобы пить кофе, читать книгу или любоваться закатом.

Большое преимущество жизни в ЖК «Компас» – это наличие подземного паркинга. Дом с подземным паркингом не только увеличивает комфорт и удобство проживания, но также предлагает дополнительную защиту для вашего автомобиля. Такой дом может стать идеальным решением для тех, кто ценит свою безопасность и комфорт.

Также в новом доме будут своя велопарковка, представленная отдельным помещением с выходом из лифта, просторная колясочная с доступом с улицы и с холла, а также лапомойка для ваших питомцев.

Поэтажная понятная навигация возле четырех лифтов, чтобы ваши гости легко могли сориентироваться. Один из лифтов будет спускаться на цокольный этаж, в котором будут находиться кладовые помещения. Представленная площадь от 2 до 6 кв.м. Приобрести кладовую можно в рассрочку или включить в ипотечный платеж, что очень удобно.

Первый дом уже заселён и радует своих жильцов, станьте и вы обладателем недвижимости в жилом комплексе «Компас» в перспективном, развивающемся районе города. Не упустите шанс воспользоваться господдержкой и сниженной ставкой!

Все вопросы можно задать в отделе продаж: 8 (8142) 59-47-47

г. Петрозаводск, пр. Комсомольский, д. 29

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф

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