Nova: cпециальное предложение на покупку квартир для участников СВО

Строительная компания предоставляет возможность приобрести недвижимость со скидкой 9%

Фото: ООО «НОВА-РЕАЛТИ»

Строительная компании NOVA и агентство недвижимости Nova Realty объявили специальную акцию для участников специальной военной операции и членов их семей. До 31 мая можно приобрести квартиру с хорошей выгодой.

Скидка 9% предоставляется при покупке квартиры в жилых комплексах СК NOVA при 100% оплате либо при оформлении ипотеки через ПАО «Банк ВТБ».

Условия участия в акции:

- Акция действует только для участников СВО и/или членов их семей при наличии подтверждающих документов.

- Скидка 9% применяется в случае полной оплаты стоимости квартиры за счет собственных средств или при оформлении ипотеки в ПАО Банк ВТБ.

- В акции участвует ограниченное количество квартир.

- Участник акции обязан заключить договор в период проведения акции и предоставить необходимые документы.

* Организатор акции: ООО «НОВА-РЕАЛТИ», ОГРН 1131001012735, ИНН 1001275627, КПП 10010101 Юридический адрес: 185026, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Комсомольский, д. 29. Предложение действительно с 01.05.2025 по 31.05.2025. Подробности и перечень квартир, участвующих в акции, уточняйте у менеджеров отдела продаж: 59-47-47 Проектная декларация размещена в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. ПАО Банк ВТБ. Лицензия ЦБ РФ№1000.

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