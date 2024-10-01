Ночью воздух в Карелии местами остынет до минус 6 градусов

В среду в Петрозаводске, по прогнозу синоптиков гидрометцентра, свежо, облачно с прояснениями. Температура воздуха в ночные часы 0, +2, днем +7, +9. Ночью без существенных осадков, а вот днем ожидается слабый дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии тоже облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный, утром и днем восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3, -2, местами столбик термометра опустится до -6, днем +7, +12.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -1, днем +9;

В Кондопоге ночью +5, днем +9;

В Медвежьегорске ночью +3, днем +9;

В Олонце ночью +5, днем +11;

В Пудоже ночью +3, днем +11;

В Сегеже ночью +3, днем +10;

В Сортавале ночью +4, днем +9;

В Суоярви ночью +3, днем +8. // фото «Петрозаводск говорит»