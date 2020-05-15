Ночью в Петрозаводске горело деревянное строение

Сегодня ночью в Петрозаводске произошел пожар на выезде из города. Пожарные карельской столицы оперативно справились с поставленной перед ними задачей, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

Сегодня в 02:49 на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о том, что на выезде из Петрозаводска на горит деревянное строение. Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то в здании огонь чувствовал себя полноправным хозяином, и создалась реальная угроза перехода огня на рядом расположенный цех камнеобработки. Пожарные этого не допустили, остановив распространение огня в течение десяти минут.

В результате пожара деревянное строение было значительно повреждено огнем. Сам цех не пострадал, от высокой температуры только оплавилась обшивка наружной стены на площади 50 квадратных метров.

Причина пожара и материальный ущерб будут установлены в ходе специальной проверки.