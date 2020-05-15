На пожаре в общежитии на улице Кемской спасено 15 человек

Источник близкий в МЧС по РК рассказал подробности пожара на улице Кемской в Петрозаводске, который вечером в минувший четверг, 14 мая. На пожаре было спасено 15 человек.

Сигнал о возгорании в общежитии на улице Кемской на пульт пожарно-спасательной города Петрозаводска поступило в 20:23. На момент прибытия первого пожарного расчета к месту вызова из окон комнаты на пятом этаже выбивались мощные языки пламени, из окна второй комнаты шли клубы черного дыма.

Пожару была присвоена повышенная категория ложности и к месту вызова по тревоге стали прибывать дополнительные пожарные расчеты.

Из горящей комнаты пожарные успели вынести женщину, которая была доставлена в БСМП города Петрозаводска.

Как рассказал один из участников тушения пожаров, обстановка была очень сложной.

«Из-за плотной задымленности пятого этажа, люди не могли покинуть свои комнаты. Пожарным в первую очередь пришлось спасть людей»,

– подчеркнул собеседник.

В общей сложности с пятого этажа с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания пожарными было спасено 15 человек.

С нижних этажей без применения средств индивидуальной защиты для органов дыхания, по лестничным маршам было эвакуировано 23 человека, среди них девять детей.

После того, как жизням людей ничего не угрожало, пожарные приступили к ликвидации пожара. В общей сложности для тушения это сложного пожара было привлечено 27 городских огнеборцев и было задействовано девять единиц пожарной и специальной техники. В результате пожара огнем на пятом этаже были повреждены коридор и две комнаты. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты.