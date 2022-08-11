Ночью в Карелии пойдет дождь и усилится ветер

В пятницу в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15,+17, днем +22, +24, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии переменная облачность, ночью местами, преимущественно по восточным районам небольшой кратковременный дождь. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17, местами +7, +12, днем +20,+25, по северным районам +17,+22.

Синоптики предупредили о том, что в начале ночи 12 августа местами по республике ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-17м/с. Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск.

По прогнозу федерального гидрометцентра, в Калевале ночью +8, днем +19;

В Кондопоге ночью +11, днем +23;

В Медвежьегорске ночью +9, днем +21;

В Олонце ночью +13, днем +24;

В Пудоже ночью +12, днем +23;

В Сегеже ночью +9, днем +21;

В Сортавале ночью +11, днем +24;

В Суоярви ночью +9, днем +21. (фото unsplash.com, Spencer Watson)