Ночью в Карелии может похолодать до 4 градусов, зато днем будет жарко

В Петрозаводске 15 августа малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 метра в секунду. Температура воздуха ночью +9,+11, днем +24, +26, рассказали в республиканском гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южных направлений 2-7 метра в секунду. Температура воздуха ночью +8, +13, местами до +4, днем +23, +28.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +14, днем +26;

В Кондопоге ночью +16, днем +26;

В Медвежьегорске ночью +15, днем +27;

В Олонце ночью +16, днем +29;

В Пудоже ночью +13, днем +28;

В Сегеже ночью +14, днем +26;

В Сортавале ночью +16, днем +26;

В Суоярви ночью +15, днем +28. (фото unsplash.com, Masaaki Komori)